Le cifre, ma anche la formula: c'è ancora distanza tra Bologna e Fiorentina per l'operazione Piccoli
Da qualche giorno si parla del possibile effetto domino di attaccanti che coinvolgerebbe anche la Fiorentina. A Paratici piace molto Pellegrino del Parma, ma l'operazione si farebbe soltanto in caso di cessione di Piccoli al Bologna. Ad oggi i felsinei sono in pole per lui, complice anche il particolare apprezzamento da parte di Sartori.
Le cifre
Come vi abbiamo raccontato anche nel corso della mattinata, al momento manca però l'intesa tra le parti. Prima di tutto sulla cifra: il Bologna - riporta TMW - sarebbe disposto anche ad arrivare a una cifra di 17-18 milioni, ma la Fiorentina vorrebbe qualcosa di più anche alla luce di quanto sborsato la scorsa estate per prelevare Piccoli dal Cagliari.
La formula
E poi c'è la questione della formula. Al netto delle cifre, la preferenza del Bologna sarebbe quella di prendere Piccoli in prestito, magari con un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinazione condizioni. Ricordiamoci poi che, al contempo, prima di puntare in maniera definitiva su Piccoli il Bologna deve liberarsi di Dallinga, che ad oggi piace al Genoa.