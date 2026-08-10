Bucchioni: "La Fiorentina vuole stupire ancora, l'esterno sarà una sorpresa. L'affare Piccoli sta per chiudersi"

Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni torna sulle prossime mosse della Fiorentina, a partire da Pellegrino e sul prossimo esterno, ancora top secret:

“La società viola, indubbiamente la regina del mercato, dopo aver preso Mastantuono e infiammato la città, sta cercando di mettere a posto definitivamente l’attacco. Come alternativa al confermato Kean è stato scelto e bloccato da tempo Pellegrino del Parma”.

Prima Pellegrino e poi la sorpresa

"Ora per Piccoli s’è fatto avanti il Bologna, la trattativa sta per chiudersi con il prestito e l’obbligo a diciotto milioni e allora Paratici potrà chiudere Pellegrino. Resta vuota la casella dell’esterno offensivo, ma il nome è una sorpresa, non sarà banale, la Fiorentina vuole stupire ancora".