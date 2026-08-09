Non solo Pellegrino nella lista viola. Paratici studia il piano B per la punta, un affare a prezzo di saldo

Non solo Pellegrino nel taccuino di Fabio Paratici. I viola tengono restano alla finestra anche per Andrea Pinamonti, che potrebbe tornare di moda nel caso in cui la trattativa con il Parma per l'argentino non arrivasse a compimento.

Il prezzo del bomber

Pinamonti è in scadenza nel 2027 e il Sassuolo è costretto a chiede una cifra molto inferiore rispetto ad un anno fa. I neroverdi sarebbero disposti a salutare il proprio attaccante di fronte ad un'offerta di 15 milioni.

Concorrenza

La squadra che al momento segue il giocatore con più interesse è la Lazio, che però non va oltre la proposta di 10 milioni. Una concorrenza che non sembra insuperabile per i viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.