Pinamonti: "Mercato? Fa piacere essere accostato a top club, vedremo nel prossimo mese cosa succede"

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è finito in orbita Fiorentina, a maggior ragione dopo le voci di cessione che riguardano Kean. Intervistato da Sky, ecco le sue dichiarazioni in merito.

Sulle voci di mercato

“Ho imparato a non prefissarmi obiettivi, perché non si sa mai cosa può succedere. Cerco sempre di migliorare quindi voglio fare meglio rispetto allo scorso anno, ma senza fissarmi traguardi. Mercato? Essere accostato a grandi squadre sicuramente fa piacere, è motivo di orgoglio, ma non do importanza alle voci che circolano: mi concentro solo sul Sassuolo, ad allenarmi e a crescere di condizione. Poi vedremo cosa succederà nel prossimo mese”.

Su Aquilani

“Oltre alla parte tattica, mi ha colpito il suo atteggiamento nei confronti di noi giocatori. Gli piace parlare, è disponibile ed è sempre pronto al confronto. Questo è molto importante per creare un buon rapporto con il gruppo”.