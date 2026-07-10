Gattuso ha deciso: abbandonata la pista Pinamonti, all-in su un attaccante della Fiorentina

Il nome di Piccoli si fa sempre più insistente in casa Lazio: Il Messaggero riporta gli ultimi aggiornamenti da Formello in merito all'attaccante della Fiorentina.

Ringhio è convinto

Gattuso sembra aver deciso: bocciata la candidatura di Pinamonti, l'ex CT della Nazionale vuole Piccoli che, coi suoi 19 gol in tre anni, ha già fatto meglio di qualsiasi acquisto dell'era Fabiani tra le fila dei biancocelesti.

Manca l'accordo

Resta vivo il nodo del cartellino: Paratici spinge per cederlo in prestito con obbligo di riscatto, la Lazio preferirebbe il semplice diritto. Ciò che è certo è che questa è una trattativa che continuerà nei giorni a venire.