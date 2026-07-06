Piccoli: Le condizioni della Lazio, non piacciono alla Fiorentina. I nodi del contendere
La Fiorentina acquista, ma è anche pronta a cedere alcuni dei suoi giocatori.
Uno tra questi è Roberto Piccoli per il quale c'è un ponte aperto con la Lazio. Pagato 25 milioni più bonus al Cagliari, il centravanti non può essere rivenduto nel corso di questa estate, perché significherebbe fare un bagno di sangue dal punto di vista economico.
Però la Fiorentina non vuol neanche regalarlo, condizione praticamente richiesta dalla stessa Lazio. I viola aprono al prestito oneroso e chiedono di pattuire il riscatto. I biancocelesti al massimo arrivano al diritto di riscatto a fine stagione senza mettere nemmeno un euro per il momento.
Se ne riparlerà in settimana, anche se nel frattempo c'è un certo Andrea Pinamonti, che è stato offerto alla Lazio dal suo procuratore.