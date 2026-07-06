Pedullà: "Piccoli intriga eccome la Lazio, va trovata la formula con la Fiorentina. Pinamonti piace a Grosso..."

Potrebbe esserci più di un movimento sull'asse Reggio Emilia-Firenze perché anche Andrea Pinamonti è un nome che nell'orbita viola potrebbe entrarci, come riportato da Alfredo Pedullà, che sottolinea il gradimento per lui da parte di Grosso.

Via vai con Piccoli

Chi potrebbe lasciargli spazio è davvero Roberto Piccoli che intriga non poco la Lazio di Gattuso: c'è da trovare la formula che accontenti anche la Fiorentina, che sarebbe tutto fuorché rigida su una partenza dell'attaccante. I dialoghi però sono destinati ad andare avanti e non si sono fermati ai primi approcci.