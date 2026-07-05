Il mercato ruota anche intorno a Piccoli: per la Fiorentina si riapre la caccia al centravanti

La Fiorentina sta valutando la possibile partenza per altri lidi dell’attaccante Roberto Piccoli. Si tratta di una decisione importante, dato l’investimento significativo fatto l’anno scorso che non ha reso quanto ci si aspettava. I 25 milioni più bonus spesi per portarlo a Firenze avrebbero dovuto rappresentare un progetto tecnico a anche per le stagioni a venire, ma il rendimento dell’attaccante è rimasto al di sotto delle attese.

Quell’etichetta iniziale da doppia cifra

Il nuovo allenatore Fabio Grosso, insieme alla dirigenza, dovrà valutare quale sarà la miglior configurazione offensiva per la prossima stagione. Tutti gli attaccanti del reparto sono in discussione, dato che non c’è stato chi ha reso tantissimo, ma sicuramente c’è qualcuno che può ancora crescere e migliorare sul terreno di gioco. E se l’ex Cagliari è in partenza, serve scegliere un nuovo centravanti con caratteristiche ben precise che non si trovano nella rosa attuale, che possa giocare insieme a Kean o che possa sostituirlo quando necessario.

Le mosse da programmare

Per Piccoli sul tavolo c’è ormai da alcune settimane l’ipotesi di un prestito: una soluzione che permetterebbe al giocatore di ritrovare continuità e fiducia, senza svalutare l’investimento fatto dalla società. Lazio e Parma sono interessate a lui, ma le trattative non sembrano così immediate e semplici. Ma per organizzare le mosse di mercato con attenzione, la dirigenza della Fiorentina dovrà comprendere rapidamente insieme al nuovo tecnico quale sarà il ruolo dell’attaccante nel nuovo ciclo.