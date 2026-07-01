La Lazio bussa per Piccoli, ora serve capire cosa vuole fare il ragazzo. Ecco la posizione della Fiorentina

Sulle colonne de La Repubblica - Firenze quest'oggi si parla di Roberto Piccoli e del suo futuro alla Fiorentina. La Lazio ha effettuato un primo sondaggio per lui e l'interesse dei capitolini sembra essere concreto.

L'idea di Paratici

La Fiorentina però non vuole privarsene a cuor leggero, con l'investimento da 27 milioni della scorsa estate che non può essere trascurato e trasformato in minusvalenza da Paratici.

Le possibili condizioni di Piccoli

Per il futuro del giocatore sarà fondamentale capire quello che vuole fare lui in primis, se rilanciarsi in viola o meno. In caso di addio, però, l'ex Cagliari sarebbe pronto ad accettare un'alternativa solo nel caso la destinazione sia valida e il posto da titolare assicurato.