Lazio e Fiorentina possono risolversi un problema a vicenda su Piccoli e il club viola potrebbe concedere perfino il prestito

Non naviga nell'oro la Lazio di Lotito che in vista della prossima stagione sta pensando a diverse soluzioni low cost, una in particolare per l'attacco: Roberto Piccoli, secondo La Gazzetta dello Sport. Il centravanti della Fiorentina è reduce da una stagione deludente e ha bisogno di rilanciarsi e riacquisire fiducia.

Ma il problema ce l'ha anche la Fiorentina…

Il problema è anche del club viola che dell'attaccante deve decidere cosa farne: puntarci ancora o liberarsene, rischiando però il bagno di sangue economico. Nell'ottica di evitare quest'ultima evenienza, la Fiorentina ha aperto perfino al prestito dell'attaccante, per rinviare la questione al prossimo anno.