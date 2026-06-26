Baiano: "Un club che dà 27 milioni per Piccoli non lo ritrovi nemmeno nei sogni. Ora è un problema, ma il prestito..."

L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana analizzando la situazione del centravanti Roberto Piccoli: “Il suo è un discorso particolare. La società l'ha pagato tanto, una che lo paga 27 milioni non la trovi nemmeno nei sogni… Prestito? Resta pur sempre un rischio, in fin dei conti se dovesse giocare bene se lo terrebbero poi”.

“Piccoli? Situazione non facile, il prestito è un rischio”

E aggiunge: “Probabilmente lo terrei in rosa, più che altro per non regalarlo. Poi si potrebbero fare nuove valutazioni a gennaio. Ma non è una situazione facile, il ragazzo sa di fare panchina. In più c'è Kean e si parla anche di Pellegrino”.

“Gli esterni in giro sono pochi e li vogliono tutti”

Sugli esterni d'attacco: “Sarei contento se ne arrivassero quattro con una discreta qualità. Il 4-3-3 è un modulo che ha bisogno di superiorità numerica, altrimenti è inefficace. E in questo la differenza la fanno gli esterni. C'è un problema: non sono tanti e li cercano tutti”.