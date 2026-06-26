Valcareggi: "Ora mancano due esterni forti per alzare il livello. Grosso? Il migliore tra i prendibili"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio, commentando subito l'acquisto di Viery: “I brasiliani mi piacciono sempre, sono sicuro che potrà essere un profilo interessante. E poi mi fido di Paratici, se lo ha preso a certe cifre significa che lo conosce bene. Se questo è un giocatore importante, adesso ne mancano altri due e in particolari due esterni d'attacco forti che possano fare la differenza nel 4-3-3”.

“Il mercato in uscita sarà dispendioso”

Poi ha aggiunto: “Reputo Grosso un allenatore importante, che ha carattere e sa che cosa significa fare la gavetta. Tra i prendibili in questo momento era il migliore. Esuberi? Secondo me per qualcuno bisognerà pagare per mandarlo via. Abbiamo dei calciatori che nessuno vuole e quindi bisogna agevolarne l'uscita, paradossalmente rischia di essere più costoso il mercato in uscita che quello in entrata”.