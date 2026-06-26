La Fiorentina torna alla carica per Miretti. Koleosho ci pensa e il Sassuolo riflette su Thorstvedt: il punto sulle tre trattative

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto su quelle che sono tre trattative che la Fiorentina sta portando avanti per il suo mercato. Le piste più calde portano a Luca Koleosho, Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt.

Koleosho e Miretti

Il primo, esterno del Burnley, costa circa 10 milioni e sta riflettendo sul da farsi per il suo futuro. La cifra richiesta dalla Juventus per il secondo è non inferiore ai 14 milioni, nonostante sia in uscita. Ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica.

Nuovi contatti

Ci sono stati invece nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo. Al momento siamo in stand by, con la Fiorentina che però ha intanto chiuso il colpo Viery.