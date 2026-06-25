L'operazione Miretti non convince, oltre che rappresentare l'ennesimo favore alla Juventus

In queste settimane, dopo l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, uno dei giocatori piu accostati ai viola è quello del centrocampista della Juventus Fabio Miretti. Il classe 2003 non rientra nei piani dei bianconeri, ed oltre ai viola piace molto anche al Bologna di Sartori. Secondo le ultime news la Fiorentina avrebbe superato proprio i Felsinei nella corsa alla mezz'ala, che nei giorni scorsi avevano messo sul piatto 10 milioni di euro.

La Fiorentina ha superato il Bologna nella corsa a Miretti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di far luce sulla trattativa, sottolineando come Fabio Paratici sia adesso nettamente in vantaggio rispetto al collega rossoblù. Restano però molti interrogativi sulle tempistiche dell'operazione che, nel caso venisse messa nero su bianco entro la prossima settimana, potrebbe rappresentare un grande favore agli acerrimi nemici della Juventus.

L'operazione potrebbe rappresentare l'ennesimo favore alla Juventus

Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, nonostante sia arrivato soltanto la scorsa settimana a Torino, Carnevali ha già il primo ostacolo da superare: entro il 30 giugno la Juventus deve obbligatoriamente incassare una plusvalenza di almeno 13 milioni per non incorrere in eventuali sanzioni da parte del Fair Play Finanziario.