L'Atletico non lo riscatta ma il Cholo vorrebbe trattenerlo: il futuro di Gonzalez si fa incerto

Nonostante nelle scorse settimane l’Atletico Madrid avesse scelto ufficialmente di non riscattarlo per 32 milioni dalla Juventus, come stabilito la scorsa estate in fase di trattativa, il sogno dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez di restare in Liga Spagnola potrebbe nuovamente diventare realtà.

L'Atletico non lo riscatta ma il Cholo vorrebbe trattenerlo

A Madrid, Nico Gonzalez non si è mai veramente imposto. Il suo riscatto era fissato a 32 milioni di euro, con un obbligo legato a dei minutaggi che però il giocatore non ha mai fatto scattare. Simeone lo ha inizialmente utilizzato ampiamente, prediligendo poi altri profili dopo alcuni prove opache. L’arrivo di Lookman a gennaio lo ha definitivamente chiuso mettendolo ai margini del progetto Atleti, ma l’esterno continua a godere della stima del Cholo e per questo nelle prossime settimane i Colchoneros potrebbero fare una nuova proposta alla Juventus: chiaramente a cifre molto piu basse di quelle richieste dai bianconeri.

I Colchoneros studiano una proposta per convincere la Juventus

Il Mondiale in America lo sta anche rilanciando e per questo, secondo quanto riportato oggi da Tuttomercatoweb, la dirigenza del club spagnolo starebbe studiando la proposta giusta. Secondo quanto sottolineato l’Atletico Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per l’argentino e, all’occorrenza, anche Sorloth, accostato ultimamente ai bianconeri ma sul quale c’è anche il forte interesse del Napoli. La sensazione quindi è che a meno di clamorose sorprese, considerato che in caso di mancato accordo con gli spagnoli Gonzalez non rientrerebbe comunque nei programmi di Spalletti, l’argentino il prossimo anno non giocherà comunque in Italia.