Non solo Piccoli: Gattuso potrebbe risolvere due "problemi" alla Fiorentina
Giovanni Fabbian. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Gennaro Gattuso potrebbe risolvere un doppio problema alla Fiorentina? Difficile, ma non impossibile. Secondo quanto riporta La Nazione, infatti, il nuovo tecnico della Lazio avrebbe messo gli occhi su Roberto Piccoli, che Paratici sarebbe disposto a cedere in prestito.
Non solo Piccoli
L'attaccante però non è l'unico profilo gradito a Gattuso. Nella sua lista dei desideri infatti c'è anche Giovanni Fabbian, calciatore che ha sempre stimato convocandolo anche in Nazionale durante la sua avventura sulla panchina azzurra.
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