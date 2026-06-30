Un valore economico mai riflettuto sul campo: la Fiorentina s'interroga sul futuro di Piccoli

La missione dell'alleggerimento del monte ingaggi potrebbe prendere varie direzioni in casa Fiorentina. Paratici deve assolutamente abbassare il bottino degli stipendi e, per farlo, dovrà sacrificare uno dei calciatori attualmente più pagati in rosa.

Riflessioni su Piccoli

Da questo punto di vista - riporta La Nazione - uno dei profili che maggiormente ha deluso nel rapporto tra prestazioni, cifra dell'acquisto e stipendio è Roberto Piccoli, arrivato la scorsa estate dal Cagliari per 25 milioni più 2 di bonus. Praticamente mai decisivo, l'attaccante potrebbe lasciare Firenze in estate anche se l'unica formula possibile appare quella del prestito. Una valutazione che Paratici sta facendo e che, indubbiamente, si lega anche la futuro di Mosie Kean.

