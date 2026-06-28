Piccoli in partenza? Tante squadre di Serie A su di lui, ma lui ha una preferenza specifica

Il centravanti Roberto Piccoli potrebbe cambiare nuovamente maglia. L’attaccante della Fiorentina, secondo quanto riportato dall'edizione fiorentina di Repubblica, è tra i principali candidati a lasciare il club viola in questa sessione di mercato. La società sta valutando i sondaggi arrivati nelle ultime ore, con diverse squadre di Serie A interessate al giocatore.

Cessione definitiva non semplice

Una cessione a titolo definitivo appare complicata: difficilmente, infatti, arriveranno offerte tali da soddisfare le richieste della Fiorentina ed evitare una possibile minusvalenza. Per questo la dirigenza sta prendendo in considerazione soprattutto la formula del prestito, soluzione che permetterebbe al giocatore di trovare maggiore continuità e rilanciarsi lontano da Firenze.

La preferenza di Piccoli

Le prime squadre ad aver manifestato interesse sono state Parma e Lazio, con i biancocelesti alla ricerca di un attaccante su indicazione del nuovo tecnico Gattuso. Anche Torino, Genoa, Venezia e Cagliari monitorano la situazione, con i sardi che gradirebbero un ritorno del giocatore. La Fiorentina resta al lavoro per trovare una soluzione condivisa, mentre il calciatore preferirebbe una destinazione non legata alla lotta per la salvezza.