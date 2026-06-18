L’ex attaccante di Atalanta, Chievo e non solo Simone Tiribocchi ha parlato a Tuttomercatoweb.com in occasione di Pitti Uomo a Firenze, rispondendo ad alcune domande relative al reparto offensivo della Fiorentina.

‘Fiorentina, punta su Kean e Piccoli’

“Kean? La Fiorentina deve continuare a puntarci assolutamente, e vi di diro di più… anche su Piccoli. Benché sia stata una stagione molto particolare devo dire che sono due attaccanti forti e li confermerei”.

‘Bisogna dare fiducia a Piccoli, le aspettative…’

“Come si rilancia Piccoli? Dandogli fiducia, a partire dall’allenatore e dai compagni, alla stampa, e anche dal pubblico, che è un po’ difficile. Le aspettative pesano, quando arrivi per tanti soldi ci si aspetta che quei soldi corrispondano ai numeri e non sempre e così”.