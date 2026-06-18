Kean via solo e soltanto ad una condizione. Kostic interessa, Piccoli invece...

Incontrarsi per ribadire che nessuno ha voglia di forzare la situazione e per certificare, qualora ve ne fosse stato ancora bisogno, la bontà dei rapporti reciproci.

Moise non punta i piedi

L'incontro tra la Fiorentina e il procuratore Alessandro Lucci, ha prodotto sostanzialmente questo. Moise Kean non ha intenzione di andarsene a tutti i costi, potrebbe lasciare Firenze solo alla presenza dell'offerta di un club che fa la Champions League e che sia di suo gradimento.

Clausola

Tutto questo al netto dei giorni in cui sarà in vigore la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, ovvero dall'1 al 15 luglio. Comunque, anche nell'eventualità vi fosse una squadra pronta a mettere sul piatto quella cifra, poi sarebbe lo stesso giocatore a dover dare la propria parola per finalizzare il trasferimento.

Kostic interessa, Piccoli…

Poi c'è Filip Kostic, sempre rappresentato da Lucci, che potrebbe essere interessante per una Fiorentina alla ricerca di esterni e che, costando zero di cartellino, ha un vantaggio su altri nomi (lo svantaggio è l'età: 34 anni a novembre). Fino ad arrivare a Roberto Piccoli, il cui destino è legato a doppio filo con quello di Kean. Se restasse il centravanti della Nazionale si potrebbe pensare ad un addio dell'ex Cagliari che però si è deprezzato dopo l'ultima stagione horror viola.