Arriva Lucci, che vuol dire Kean e anche Kostic e non solo loro...

Il procuratore di Moise Kean, Alessando Lucci, è in arrivo a Firenze per discutere con i dirigenti della Fiorentina sul futuro del centravanti viola.

Ma il nome di Lucci ha anche tante implicazioni diverse, tutte con ripercussioni sul mercato viola. E' anche l'agente di Filip Kostic, rimasto svincolato al termine di questa stagione, a conclusione del suo rapporto con la Juventus e quindi disponibile anche ad approdare in una squadra, come quella viola, che ha assoluto bisogno di rinforzi sugli esterni.

E come dimenticarci anche di Roberto Piccoli? La Fiorentina lo ha pagato una tombola e lui non ha reso secondo le attese. Ora c'è da capire quali intenzioni abbia la società con lui, anche se l'ultima stagione ha segnato una significativa svalutazione del costo del suo cartellino.