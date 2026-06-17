Bocci: "Su Kean ci sarà una base dopo l'incontro. L'interesse comune è quello della Fiorentina"

Sul momento della Fiorentina, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Domani mi aspetto un po' di chiarezza dalla conferenza. Vorrei capire che tipo di squadra si vuole costruire, quale saranno il perimetro e la Fiorentina che verrà. Non mi aspetto nomi, da Koleosho a Norton-Cuffy, bensì conoscere le linee guida”.

“Ci vorrebbe chiarezza sulla situazione di Kean. L'incontro…”

Su Kean: “Vorrei che ci fosse chiarezza sulla sua situazione. Oggi c'è stato un incontro con Lucci, ci sarà una base. Molto probabilmente nessuno pagherà i milioni della clausola stabilita, se le parti si volessero separare dovrebbero prestabilire una cifra”.

“L'interesse comune è della Fiorentina. Ma anche Kean deve dimostrare”

“L'interesse comune è quello della Fiorentina, ma la sua situazione riguarda anche Kean. Non c'è la Nazionale di mezzo, è vero, ma deve dare delle risposte se vuole andare a giocare in una grande squadra. Ha abitudini strampalate per un calciatore professionista, potrebbe essere un limite”.