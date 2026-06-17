Borja Valero: "Grosso si è guadagnato tutto con lavoro e pazienza. Ndour? Ormai basta poco..."

Raggiunto da Radio Bruno Toscana, l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha commentato così l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola: “Ha fatto molto bene col Sassuolo, sappiamo che Firenze è una piazza più difficile e che l'asticella si alzerà. Però Grosso è un allenatore che ha lavorato con calma e si è guadagnato tutto ciò che poi ha ottenuto”.

“Non immagino un centenario senza Antognoni”

Su Antognoni: “Non posso percepire la Fiorentina e il centenario senza di lui, mi auguro che le cose possano risolversi e che Giancarlo possa essere presenta al centenario. Sarà la festa della Fiorentina, non solo di questa proprietà, poi comunque sarà lui a decidere”.

“Ndour? Ormai basta poco…”

Infine su Ndour: “Il calcio di oggi è questo, basta poco affinché i grandi club italiani offrano cifre enormi per bruciare la concorrenza di società estere economicamente più forti. Ad ogni modo mi auguro che Ndour possa continuare a crescere con la maglia viola”.