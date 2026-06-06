Non solo Piccoli, anche i milioni di Sohm gridano vendetta: il Bologna scaricherà la patata bollente a Grosso e Paratici

Ce ne sono di investimenti falliti la scorsa estate, quasi tutti a dir la verità, in una delle peggiori campagne acquisti che si ricordino a Firenze: i 15 milioni di Simon Sohm sono tra questi e pesano comunque perché la Fiorentina lo riceverà indietro dal Bologna, come scrive Tuttosport (mentre non avverrà il contrario con Fabbian).

Lo svizzero rientrerà a Firenze dopo sei mesi di prestito e i sei precedenti drammatici e se non altro avrà modo di resettare e ripartire da zero, non più con Pradè e Pioli ma con Paratici e Grosso: toccherà a loro valutare se e cosa trarre da lui. Con la consapevolezza che l'aspetto economico avrà un suo peso.