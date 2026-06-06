Grosso fa i nomi e sceglie Volpato: Nzola è l'alleato ideale per Paratici. Altri due sogni del tecnico inaccessibili per la Fiorentina

Vorrebbe portarsi qualche elemento di fiducia dal Sassuolo, Fabio Grosso e non solo in termini di staff (in questo senso il travaso sarà totale) ma anche sul campo: per questo Cristian Volpato resta un nome più che credibile perché il futuro della Fiorentina sarà il 4-3-3 e l'esterno italo-australiano è perfetto per il modulo. Potrebbe esserlo anche la sua valutazione, intorno ai 15 milioni secondo il Corriere dello Sport, salvo exploit al Mondiale.

Il classe 2003, che ha cambiato ‘passaporto’ proprio a pochi giorni dalle convocazioni per il Mondiale, è uno dei nomi fatti da Grosso in ottica mercato. L'unico realmente accessibile per la Fiorentina perché gli altri due uomini di fiducia, Laurientè e Kone, sono già fuori portata e quotati oltre i 20 milioni. Su Volpato invece si può lavorare eccome e l'alleato migliore potrebbe essere Nzola, reduce dal prestito proprio ai neroverdi e pedina per abbassare la cifra per l'esterno.