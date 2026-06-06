Paratici e Ferrari negli Usa con la firma (e le idee) di Grosso in tasca. Sei lacune da colmare in rosa, Commisso ci dai il budget?

Tutto come da previsione: Fabio Grosso si è accordato con il Sassuolo per la rescissione, sua e del suo staff, permettendo così a Paratici e Ferrari di volare in America lunedì prossimo con la firma del tecnico già in tasca (anche se magari ancora da ufficializzare).

Voce in capitolo

Il tecnico, scrive La Nazione, ha già avuto modo di dire la sua anche su alcuni temi spinosi in casa gigliata: Kean su tutti ma anche i dubbi su Gosens e De Gea o gli addii di Dodo e Gudmundsson.

Lacune in rosa

Il punto più o meno fermo riguarda le lacune: almeno sei in rosa, a partire da un centrale di livello, un centrocampista di gamba e quattro esterni, cioè un reparto da rifare da zero. E qui veniamo al viaggio dei dirigenti in America: sarà il primo confronto diretto tra Paratici e Commisso Jr, che dovrà dare indicazioni soprattutto di budget per il mercato: se ci sarà e di che entità. E da questo dipenderà molto dell'estate della Fiorentina.