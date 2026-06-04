Commisso e come evitare tutti i temi più importanti. La Fiorentina non cambia rotta nei rapporti personali, che almeno lo faccia sul resto

“La salvezza è il punto da cui rialzarci. Quando è arrivato Vanoli eravamo ultimi in classifica senza aver mai vinto, devo ringraziare lui, i giocatori e lo staff. Ho chiesto io l'arrivo di un grande dirigente nel momento più difficile, devo ringraziare Fabio Paratici”. Queste, in sintesi, le dichiarazioni più importanti di Joseph Commisso.

Nessun argomento importante

Apparso in video, quasi come in un videomessaggio presidenziale da ultimo dell'anno, con un testo scritto ma recitato benissimo in perfetto slang americano. Contenuti praticamente zero come sempre. Nessun argomento importante toccato (obiettivi prossimo anno? Allenatore? Mercato? Kean?), soltanto un'apparizione calma e sorridente per far capire che la proprietà c'è ancora e che osserva da lontano.

Tentativo fallito sul nascere

Chissà, magari l'intento è davvero quello di rassicurare una piazza disamorata ormai da troppo tempo. Un tentativo già fallito sul nascere, perché se a Firenze non si parla di futuro, di obiettivi concreti, è quasi impossibile invertire la rotta. Non certamente con queste parole, quelle di un presidente che si è ritrovato li e che dà la sensazione, davvero, di avere poco chiara la situazione. Speriamo soltanto che nel colloquio con Paratici dei prossimi giorni emerga qualcosa di migliore, che almeno il nuovo dirigente abbia idee chiare e soldi a sufficienza per mettere mano ad una squadra che andrà completamente ricostruita e rifondata.

Ci sono anche le persone

Arriverà Grosso che domani si libererà dal Sassuolo e sarà salutato in modo definitivo Vanoli. Anche su questo diciamocelo francamente: meritava un addio diverso. Invece che essere tenuto li a bagnomaria dopo i risultati ottenuti. Si è deciso di cambiare, ed è in gran parte condivisibile questo, ma occorrerebbe avere idee maggiormente chiare e soprattutto comunicare le decisioni ai diretti interessati in modo e con tempistiche diverse. Ci sono anche le persone e Vanoli è stato un valore aggiunto, sul campo e anche fuori, comportandosi da signore. La Fiorentina, in questo, non sembra aver cambiato rotta, speriamo lo faccia almeno su tutto il resto.