Corriere Fiorentino: Commisso rilancia il progetto
Una pagina tutta per la Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.
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In primo piano c'è: “Commisso rilancia”. Sottotitolo: “Lungo videomessaggio del patron viola dagli Usa: ”Coraggio e ambizione, non penseremo in piccolo".
Meritano una chance
In taglio basso si parla del settore giovanile viola: “Balbo, Puzzoli, Kouadio e il baby Croci:i più forti sono loro, meritano una chance”. Sottotitolo: “La proprietà della Fiorentina punta sui giovani, gli esperti: ”Sì alla squadra B".
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