Pruzzo: "Dopo sette anni di nulla bisogna passare ai fatti. Vanoli? Nessun miracolo, la Fiorentina si sarebbe salvata comunque"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio: “Dopo sette anni di non risultati bisogna che ci sia la volontà di rilanciare e l'impegno per farlo, altrimenti le parole lasciano il tempo che trovano. Nel prossimo biennio la Fiorentina deve alzare il livello e per farlo serve competenza. I soldi sono stati spesi, ma spesso male come dimostrano gli ultimi acquisti. Ti ritrovi in rosa dei calciatori che non hanno futuro, che sul campo non hanno fatto vedere quasi nulla. Sento parlare di miracolo di Vanoli, io invece credo che la Fiorentina si sarebbe salvata a prescindere”.

“Obbligatorio abbassare il monte ingaggi”

Poi ha aggiunto: “Bisogna ripartire con presupposti diversi, innanzitutto abbassando il monte ingaggi. Non esiste che la Fiorentina abbia il settimo monte ingaggi della Serie A, bisogna cambiare anche a costo di perdere qualche giocatore importante. Su Grosso sono fiducioso perché Paratici lo conosce, l'importante è che tra i due ci sia un confronto costante e costruttivo".

