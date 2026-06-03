Graziani: "Davis mi piace, ma fossi la Fiorentina confermerei Kean e cercherei un attaccante che possa giocare insieme a lui"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato l'attualità viola a Radio Bruno Toscana: “Non importa come si comprano i calciatori, se in prestito o a titolo definitivo, l'importante è che arrivi gente che in campo sappia cosa fare e si dimostri in linea col progetto. L'anno scorso pensavamo tutti di aver fatto una squadra fortissima, poi il camp ha detto altro. Dzeko non si è mai visto, Piccoli è quello che è… le spese non hanno reso per niente”.

“Davis mi piace ma…”

Poi ha aggiunto: “Davis dell'Udinese mi piace molto, ma preferirei tenere Kean e prendere un attaccante che giochi bene insieme a lui, com'era Retegui in Nazionale. A proposito dell'Italia, direi che è il momento di dare fiducia ai nostri ragazzi e sono contenti di vederli in campo in queste due amichevoli”.