Bucchioni: "In America Paratici verrà investito di autonomia da Commisso. Non capisco la mancanza di rispetto verso Vanoli"
Enzo Bucchioni, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la gestione di Vanoli da parte della Fiorentina e, più nello specifico, del rapporto tra la proprietà e Paratici.
Sulla gestione di Vanoli
“Non capisco e non accetto questa mancanza di rispetto della società verso Vanoli. Sarà colpa del tipico cinismo bianconero… da due mesi e mezzo è stato indicato Grosso come nuovo allenatore, e siccome lo abbiamo capito tutti, Vanoli compreso, cosa lo tieni a fare ancora? Vanoli va ringraziato e salutato, anch'io avrei cercato altro, ma il problema sta nei modi: uno come lui non se lo merita un trattamento del genere”.
Sull'incontro in America
“Credo che Paratici sarà investito del suo ruolo e della sua b: fra le righe di questo videomessaggio di Commisso ho letto questo, tanto che il primo ringraziamento lo ha fatto a lui, e un leader non fa mai le cose a caso. Credo avrà un rapporto diretto con la società, e nessun manager lo ha avuto nel passato: ricorderete che Sarri chiedeva di poter parlare direttamente con Commisso, e non gli fu concesso. Ed è una cosa giustissima che una società si rapporti direttamente con il suo diesse, uomo di calcio: poi, dal punto di vista delle risorse, sappiamo che Rocco ha sempre dato priorità al far quadrare i conti, giustamente. Non credo che col figlio cambierà qualcosa in questo senso".