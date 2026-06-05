Quanti giocatori di rientro dai prestiti, ma la Fiorentina ha il piano già pronto grazie al nuovo collaboratore di Paratici
La Repubblica edizione Firenze questa mattina torna sul tema dei tanti giocatori viola che torneranno alla base dopo i prestiti di questa stagione.
Il nuovo profilo
Il piano per il rientro, però, è tutto già organizzato grazie al lavoro di Moreno Zebi, responsabile dei prestiti viola e nuovo collaboratore stretto di Fabio Paratici.
Chi torna?
I tanti giocatori che torneranno a Firenze avranno già il futuro delineato: o con un nuovo prestito o con una cessione. Sottolinea La Repubblica, però, che in pochi sperano di poter essere confermati per la prossima stagione.
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