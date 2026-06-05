​​

header logo

Quanti giocatori di rientro dai prestiti, ma la Fiorentina ha il piano già pronto grazie al nuovo collaboratore di Paratici

Redazione /
Fabio Paratici
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Repubblica edizione Firenze questa mattina torna sul tema dei tanti giocatori viola che torneranno alla base dopo i prestiti di questa stagione. 

Il nuovo profilo

Il piano per il rientro, però, è tutto già organizzato grazie al lavoro di Moreno Zebi, responsabile dei prestiti viola e nuovo collaboratore stretto di Fabio Paratici. 

Chi torna?

I tanti giocatori che torneranno a Firenze avranno già il futuro delineato: o con un nuovo prestito o con una cessione. Sottolinea La Repubblica, però, che in pochi sperano di poter essere confermati per la prossima stagione. 

Notizie correlate
💬 Commenti