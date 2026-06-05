Per Grosso una rosa molto diversa da quella di Pioli e Vanoli. Pronta la rivoluzione giovane e sostenibile: il punto

Il Corriere dello Sport fa il punto su quella che è la situazione in casa Fiorentina con il prossimo arrivo di Fabio Grosso e la ricostruzione della rosa della Fiorentina. Rivoluzione più che ricostruzione, è stato auspicato.

Il mercato

Come scrive il quotidiano c’è da aspettarsi un mercato frenetico, quasi convulso in ingresso e in uscita, con un punto d’arrivo da definire, però già definito e non è una contraddizione in termini: garantire a Grosso una rosa diversa da quella che hanno avuto prima Pioli e poi Vanoli. Molto diversa e molto dinamica. Facce nuove e forze fresche: anche a costo di qualche cessione eccellente.

Qualche nome

Per farlo serve un'azione combinata, nella fattispecie tra Paratici e Grosso, tra il direttore sportivo che adesso infilerà le mani nella costruzione della squadra, dopo aver partecipato da lontano ai correttivi dello scorso inverno e che ha cominciato a farlo scegliendo un allenatore di fiducia. E se la sintonia ds-allenatore è fondamentale, la Fiorentina parte già bene. E partirà presto anche sul mercato, in cui adesso possono trovare spazio Laurienté e Volpato, Viery e Obert, Mandas e Revivo, ma a breve ce ne staranno molti altri: sarà nuovo corso per davvero.