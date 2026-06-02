La Gazzetta dello Sport: Due ali per volare, tutto su Volpato-Laurienté
Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone sul mercato è: “Fiorentina sprint”. E ancora: “Viola, due ali per volare Tutto su Volpato-Laurienté”. Sommario: “Harrison e Solomon in uscita L’italo-australiano già con Grosso al Sassuolo, diventa il primo obiettivo Anche il francese nel mirino, ma valutazione elevata”.
Parisi terzino
In breve c’è anche: “Dietrofront Parisi ritorna terzino (e non parte più)”.
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