Gli esperti svincolati presi in considerazione dalla Fiorentina
Filip Kostic
Il tema degli esterni è quello che caratterizza maggiormente il mercato della Fiorentina in questo momento.
Svincolati
Di questo argomento se ne occupa La Gazzetta dello Sport che pone l'attenzione sul fatto che i dirigenti viola sono attratti anche dal mercato degli esperti svincolati per trovare rinforzi in un comparto che ha bisogno di tanti interventi.
Due nomi
Due nomi presi in considerazione dalla Fiorentina sono Kostic ed El Shaarawy che vanno in scadenza al termine della loro esperienza, rispettivamente, con la Juventus e con la Roma.
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