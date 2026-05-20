Un'esclusione che fa rumore, che brutta botta per Sohm!

La Svizzera ha reso nota la lista dei suoi convocati per il prossimo Mondiale organizzato da Canada, Usa e Messico. E in questa lista composta da 26 giocatori, non c'è il nome del centrocampista di proprietà della Fiorentina, Simon Sohm.

Un'esclusione che ha fatto rumore

La sua è un'esclusione che ha fatto rumore in Svizzera, anche perché, nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione, il suo nome era uno dei più accreditati.

Continuità a Bologna, eppure…

A gennaio Sohm, anche per avere la certezza di essere convocato al Mondiale, si era trasferito al Bologna in prestito, trovando spazio con continuità e disputando 16 partite con gli emiliani. Il centrocampista ha inoltre vissuto da protagonista il cammino europeo dei rossoblu terminato ai quarti di finale di Europa League.

Tutto questo, però, non è bastato per avere un posto tra i 26 scelti dal selezionatore Murat Yakin.