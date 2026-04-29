L'inghippo Sohm-Fabbian: chi ha le mani legate e chi fa pressing per rivedere le condizioni del prestito

Non è andato particolarmente bene lo scambio di centrocampisti intavolato nella sessione invernale da Fiorentina e Bologna, che ha visto lo scambio di prestiti – seppur a diverse condizioni – di Sohm e Fabbian. Ed è proprio nelle differenti modalità di acquisto che si sta creando un caso di mercato, già palesatosi al momento della stipulazione dell'accordo.

L'incrocio a centrocampo

Infatti, mentre la Fiorentina sta viaggiando verso una salvezza ormai quasi raggiunta, condizione che certificherebbe l’obbligo di riscatto di Fabbian per circa 16 milioni di euro, il Bologna non ha nessun tipo di obbligo nei confronti del centrocampista svizzero, bensì un diritto di riscatto dal valore di circa 12 milioni di euro. E come riportano i media locali, i felsinei non avrebbero intenzione di esercitarlo: piuttosto, la preferenza sarebbe quella di un nuovo prestito, stavolta con condizioni più flessibili, al fine di valutare meglio l’acquisto e poi, in caso, procedere. Tutto questo, però, implicherebbe un altro anno dove Sohm viene ‘parcheggiato’ a Bologna, una situazione che alla Fiorentina non gioverebbe minimamente perché, qualora fosse fuori dal progetto, converrebbe monetizzare.

Più impiego, ma…

A Bologna, Sohm ha raccolto numeri poco migliori rispetto a quelli della sua esperienza fiorentina: gli mancano solo 46 minuti – praticamente un tempo – per eguagliare il minutaggio complessivo avuto in maglia viola, ma la media di minuti giocati per partita è salita del 33% (da 44 a 66, cioè da metà partita a due terzi); inoltre, mentre a Firenze è stato inserito dalla panchina ben 7 volte, a Bologna questo è successo solo due volte, a fronte di un numero quasi identico di titolarità (9 a Firenze, 8 a Bologna): se si considera che la stagione non è ancora finita, sembra che in Emilia-Romagna lo svizzero abbia un po' più di fiducia. Sono numeri, però, che non sembrano essere abbastanza per convincere la dirigenza rossoblù, e che rischiano di concretizzare il rientro di Sohm a Firenze: se come esubero o come ritrovato innesto, solo il tempo lo dirà.

