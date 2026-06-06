Joao Mario di rientro alla Juve ma la Fiorentina ha già chiesto informazioni. In bilico il 75% dei terzini viola

Sarà il reparto dei terzini uno dei più soggetti a mutamento della prossima estate: secondo il Corriere dello Sport infatti, ben 3 elementi (Dodo, Gosens e Fortini) su 4 sono in bilico mentre l'ultimo, Parisi, è in fase di recupero dalla rottura del crociato. Un look tutto da rifare insomma e uno dei nomi più raggiungibili è forse quello di Joao Mario che rientrerà alla Juve dal prestito al Bologna.

La Fiorentina si è informata già con i bianconeri: Joao Mario è reduce da una stagione divisa a metà, dove ha trovato spazio più che altro in Emilia e per questo si guarderà da subito intorno.