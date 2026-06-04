Da Joao Mario arriva l'apertura alla Fiorentina. C'è una bozza d'accordo tra i viola e la Juventus
Qualora Dodô dovesse lasciare la Fiorentina, il profilo di Joao Mario, cartellino di proprietà della Juventus, rientrerebbe tra i principali candidati di Paratici per la corsia di destra.
La formula discussa
Tuttosport aggiunge importanti dettagli a questa notizia. Da escludere, almeno per il momento, l’ipotesi della cessione a titolo definitivo: i primi discorsi tra Juve e Fiorentina avrebbero partorito un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni come formula per l'eventuale trasferimento.
Le cifre
C'è ancora da trovare l’intesa sulle cifre, che dovrebbero comunque essere vicine a quelle discusse pochi mesi fa con il Bologna, ovvero un costo complessivo tra prestito e riscatto tra gli 8 e i 10 milioni.
Apertura alla Fiorentina
C'è anche la disponibilità del portoghese alla cessione: Joao Mario ha aperto alla Fiorentina, che si è detta disposta a offrigli garanzie in termini gerarchici.