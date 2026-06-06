Il centrocampista di fantasia che manca alla Fiorentina: Miretti aspetta una chiamata e in lizza c'è un croato del Wolfsburg

Almeno un centrocampista sarà inserito nella prossima rosa della Fiorentina, nonostante sia il reparto con maggiori vincoli e il più difficile da rivoluzionare. Potrebbe essere un giocatore di fantasia e La Nazione fa due nomi su tutti: Fabio Miretti, classe 2003 della Juve e reduce da una stagione dal minutaggio non proprio esaltante. La sensazione è che a Torino non abbia mai trovato piena fiducia, un po' come accadeva a Fagioli, e per questo il piemontese è tutt'ora in attesa di un club che punti davvero su di lui.

L'altro nome, di respiro più internazionale, è Lovro Majer, che è retrocesso con il Wolfsburg, club in cui gioca da tre stagioni. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione non certo in rialzo: per questo potrebbero essere due occasioni interessanti per la Fiorentina.