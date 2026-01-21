Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato, su YouTube, un retroscena di mercato riguardante Fiorentina e Juventus: “Nelle ultime ore la Juventus è tornata a chiedere alla Fiorentina informazioni per Gudmundsson, ma il club viola ha ribadito che l'islandese non si muove in quanto lo ritiene un calciatore importante di cui non potersi privare a gennaio”.

“La Fiorentina aveva chiesto Rugani o Miretti”

“Il retroscena - continua Moretto - riguarda però il fatto che qualche settimana fa, a inizio gennaio, la Juventus aveva già manifestato alla Fiorentina l'interesse per Gudmundsson e i viola, di contro, aveva chiesto di inserire nell'eventuale operazione uno tra Miretti e Rugani. Il discorso poi si è interrotto fino alle scorse ore, quando però la Fiorentina ha fatto totalmente muro di fronte all'ipotesi di una cessione dell'islandese".