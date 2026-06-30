Paratici vuole alzare il livello in un reparto fondamentale. E il pallino si chiama Zhegrova

Se i nomi che circolano dovessero anche solo in parte concretizzarsi, abbiamo una certezza: Paratici non vuole prendere un esterno qualsiasi. Mettendo da parte Koleosho, giovane con ancora tutto da dimostrare, gli altri profili accostati alla Fiorentina sono calciatori di ben altra caratura, almeno sulla carta.

Zhegrova più di tutti

In questo senso - riporta La Nazione - il nome di Zhegrova ha trovato conferme. Alla Juventus non è riuscito ad esprimersi, ma il suo talento è innegabile e gli addetti ai lavori ne parlano ancora benissimo. Per lui si studia la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se per ora la trattativa è solo agli albori. Le alternative, sempre di alto livello, restano quelle di Lang e Bakayoko: Paratici studia il banco, vedremo se pescherà almeno uno dei prodotti più prestigiosi.