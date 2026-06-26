La sorpresa di Fabbian: il centrocampista viola torna a casa e fa visita a un club di Serie D. FOTO

Sorpresa di Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Fiorentina è tornato a casa sua, nel padovano, a godersi queste settimane di riposo prima di cominciare il ritiro estivo in viola. Il classe 2003 ha fatto visita ai giovanissimi ragazzi della Luparense, club di Serie D.

Fabbian torna a casa

Così il club: “Questa mattina è passato a trovarci allo stadio Gianni Casée il talento classe 2003 della Fiorentina Giovanni Fabbian, ad accoglierlo oltre al Presidente Stefano Zarattini e il Direttore Generale Attilio Gementi, anche i numerosissimi ragazzi del camp estivo della Luparense FC. Una mattinata da incorniciare per i nostri giovani Lupi. Grazie di cuore a nome di tutta la nostra società a Giovanni e al papà Alberto per questa graditissima sorpresa, noi non possiamo fare altro che augurare a Giovanni ogni fortuna in campo e fuori”.

Visita alla Luparense

Questa la foto di Fabbian: