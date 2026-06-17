La Gazzetta dello Sport: Fabbian resta...e Grosso gli cambia ruolo

Sono tre gli articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il titolone è: “La Viola si muove”. E ancora: “Kean, oggi primo summit per continuare insieme”. Sommario: “La punta azzurra è il primo nodo da sciogliere l’incontro con l’agente per convincerlo a restare. Moise non spinge per andare via dalla Fiorentina”.

Fabbian resta

In breve c’è anche: “Parisi controllo con regalo rientro previsto a novembre”. E infine: “Fabbian rimane e con Grosso torna a fare la mezzala”.