Nuno Gomes: "Auguro ad Amorim di vincere tutte le partite al Milan...tranne quelle con la Fiorentina"

Amicizia sì, ma il passato alla Fiorentina non si dimentica. C'è tutto questo nelle parole dette a La Gazzetta dello Sport dall'ex attaccante viola, Nuno Gomes, chiamato a commentare l'arrivo del suo amico, Ruben Amorim, sulla panchina del Milan.

Tutte tranne due…

“Come suo amico personale - ha detto - non posso che augurargli tutta la fortuna del mondo perché se la merita, è una persona eccezionale, prima ancora che un uomo di calcio. Spero che in rossonero vinca tutte le partite tranne... quelle contro la Viola”.

Decisivo

Tra l'altro Nuno Gomes è stato anche decisivo per la conquista della Coppa Italia 2001, realizzando il gol del pareggio nella finale di ritorno contro il Parma. Quello era e resta l'ultimo trofeo vinto dai viola.