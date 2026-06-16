UFFICIALE: Si riempie un'altra panchina di una big in Serie A

Adesso è ufficiale: anche il Milan ha il suo nuovo allenatore. Lo ha comunicato la stessa società rossonera attraverso un comunicato sul proprio sito.

Il comunicato

“AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Rúben Amorim. Amorim inizia la carriera da allenatore nel 2018, dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista, durante il quale ha indossato le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese”.

Il profilo

Il portoghese prende così il posto di Allegri, che è già approdato al Napoli. Si va a inserire un'altra tessera nel puzzle degli allenatori della Serie A.