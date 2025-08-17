Amorim schiera una formazione simile a quella vista contro la Fiorentina e i tifosi dello United sbottano: "Abbiamo fatto fatica in amichevole, la squadra non ha funzionato"
Prima partita ufficiale anche per lo United, che torna in campo dopo la vittoria (ai rigori) contro la Fiorentina dello scorso 9 agosto, in amichevole. Per la delicata sfida contro l'Arsenal, Ruben Amorim conferma 8/11 della formazione vista contro i ragazzi di mister Pioli e i tifosi… non gradiscono particolarmente.
“Faremo fatica come contro la Fiorentina”, “Ci è mancato l'attaccante”, “Il centrocampo è sempre stato bucato”, “Il pressing non ha funzionato”: questi solo alcuni dei commenti lasciati dai tifosi dei Red Devils sotto i post dell'11 titolare, per loro troppo simile a quello visto contro la Fiorentina. Un'amichevole, quella dell'Old Trafford, che ha lasciato il segno a Manchester, e non in positivo. E forse, i tifosi avevano le loro ragioni: all'intervallo il risultato è di 0-1 grazie alla rete di Calafiori, arrivata su sviluppi di un calcio d'angolo, proprio come quella subita da Sohm.