Prima partita ufficiale anche per lo United, che torna in campo dopo la vittoria (ai rigori) contro la Fiorentina dello scorso 9 agosto, in amichevole. Per la delicata sfida contro l'Arsenal, Ruben Amorim conferma 8/11 della formazione vista contro i ragazzi di mister Pioli e i tifosi… non gradiscono particolarmente.

“Faremo fatica come contro la Fiorentina”, “Ci è mancato l'attaccante”, “Il centrocampo è sempre stato bucato”, “Il pressing non ha funzionato”: questi solo alcuni dei commenti lasciati dai tifosi dei Red Devils sotto i post dell'11 titolare, per loro troppo simile a quello visto contro la Fiorentina. Un'amichevole, quella dell'Old Trafford, che ha lasciato il segno a Manchester, e non in positivo. E forse, i tifosi avevano le loro ragioni: all'intervallo il risultato è di 0-1 grazie alla rete di Calafiori, arrivata su sviluppi di un calcio d'angolo, proprio come quella subita da Sohm.