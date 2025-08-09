L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato al canale ufficiale del club inglese al termine della partita fra la Fiorentina e la sua squadra. Oltre alle considerazioni sui suoi ragazzi anche parole d'elogio per la squadra viola.

“Oggi è stata una partita difficile - ha detto il tecnico dei red devils - Era importante per noi ritrovare il ritmo di gioco all'Old Trafford, e questo è stato molto positivo. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto all'inizio del secondo e del primo tempo. Loro hanno molta mobilità, ed è stato difficile per noi trovare i momenti giusti per pressare, ma poi abbiamo controllato la partita. Ci è mancata fluidità; possiamo fare meglio, ma è stata una partita di precampionato perfetta che ci ha dimostrato che dobbiamo migliorare in certi aspetti e che in certi momenti avremo difficoltà”.