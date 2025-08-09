Amorim: "La Fiorentina è una squadra con grande mobilità, difficile da pressare. Ci hanno messo in difficoltà in alcune frazioni di gara. Un buon match per ritrovare ritmo"
L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato al canale ufficiale del club inglese al termine della partita fra la Fiorentina e la sua squadra. Oltre alle considerazioni sui suoi ragazzi anche parole d'elogio per la squadra viola.
“Oggi è stata una partita difficile - ha detto il tecnico dei red devils - Era importante per noi ritrovare il ritmo di gioco all'Old Trafford, e questo è stato molto positivo. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto all'inizio del secondo e del primo tempo. Loro hanno molta mobilità, ed è stato difficile per noi trovare i momenti giusti per pressare, ma poi abbiamo controllato la partita. Ci è mancata fluidità; possiamo fare meglio, ma è stata una partita di precampionato perfetta che ci ha dimostrato che dobbiamo migliorare in certi aspetti e che in certi momenti avremo difficoltà”.