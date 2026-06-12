Già finita l'esperienza a Firenze di Fabbian? Per il centrocampista si fa avanti un club tedesco

Il centrocampista classe 2003 è arrivato a Firenze 6 mesi fa, nella trattativa che ha fatto fare il percorso al contrario a Simon Sohm. Il suo rendimento con la maglia viola non ha però rispettato le aspettative, ma con la salvezza raggiunta la Fiorentina è stata costretta a versare i 15 milioni di riscatto.

Possibile cessione

Giovanni Fabbian è quindi diventato un giocatore viola a tutti gli effetti, anche se la sua esperienza in riva all'Arno potrebbe essere già agli sgoccioli. Come scrive infatti il Corriere Fiorentino questa mattina, per il centrocampista si segnala l'interesse di alcune squadre, anche dall'estero.

Un club sulle sue tracce

Il club che al momento sembra essere con più forza sulle tracce di Fabbian è il Friburgo, arrivato settimo nell'ultima stagione di Bundesliga e finalista a sorpresa dell'ultima Europa League.