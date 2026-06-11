Fabbian subito via dalla Fiorentina? C'è la finalista di Europa League che ti attende

La Fiorentina, dopo il raggiungimento della salvezza, si è ritrovata l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.

Paradossale ma vero

Ma entrambi potrebbero lasciare subito la società viola nel corso di questa estate. Sembra paradossale ma la situazione è realmente questa, anche perché nessuno dei due ha veramente convinto nei mesi trascorsi in maglia viola.

In Germania?

E c'è una novità che riguarda l'ex Bologna: secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabbian interessa al Friburgo. Il centrocampista potrebbe dunque andare a giocare in Germania dalla prossima stagione, nella squadra tra l'altro che ha disputato (e perso) l'ultima finale di Europa League.